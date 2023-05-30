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Aidat için tartıştı, apartman yöneticisini cami avlusunda bıçakladı

Ankara'da Aykut K. (27), aidat nedeniyle daha önce tartıştığı apartman yöneticisi Mürsel U.'yu (79) cami avlusunda bıçaklayarak yaraladı.

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Aidat için tartıştı, apartman yöneticisini cami avlusunda bıçakladı

Olay, geçen cumartesi günü Etimesgut ilçesindeki caminin avlusunda meydana geldi. Aykut K., aidatı ödemediği için kendisine tepki gösteren apartman yöneticisi Mürsel U.’yu cami avlusunda görünce saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Aykut K., Mürsel U.’yu darbedip bıçakladı. Yaralanan Mürsel U., çağrılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Mürsel U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Aykut K., polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Aykut K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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