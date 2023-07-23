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Aile içi kavga: 1 ölü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Ali Çakır (31) hayatını kaybederken, babası ile kardeşi gözaltına alındı.

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Aile içi kavga: 1 ölü

Çarşamba köyünde Ali Çakır, babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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