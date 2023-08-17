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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, yasağa rağmen denize girmek isteyenleri uyardı.

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Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Karadeniz’e kıyısı olan Akçakoca’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz” denildi.

Hoparlörlerle denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarı anonsları yapıldı. Ayrıca plajlara yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı. Yasağa rağmen denize giren kişiler, cankurtaranlar tarafından uyarıldı. (DHA)

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