Alkan, Beyoğlu için aday oldu

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve örgütlere yollanan genelgeye göre aday adayları 21 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında başvurularını yaptı.

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31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylığı için yola çıkan isimlerden biri de Orhan Alkan oldu.

CHP Beyoğlu Meclis Üyesi, Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Orhan Alkan, 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olmak için müracaatını yaptı. Adaylık dosyasını İlçe Başkanı Muharrem Bulut'a takdim eden Alkan, “Beyoğlu her şey çok güzel olacak” dedi.

Partililerin yoğun katılım gösterdiği Alkan'ın adaylık toplantısında konuşan CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Muharrem Bulut, “Hepimizin malumu 31 Mart yerel seçim süreci başlamıştır. Aday adayı başvuruları devam ediyor. Herkese karşı adil ve şeffaf olmaya çalışıyoruz. O noktada hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün burada çok güzel bir fotoğraf var. Muhteşem bir görüntü var. 5 yıldır grup başkanvekilliğimizi yapan Orhan beye hayırlı uğurlu olsun. Beyoğlu'nu hep birlikte kazanacağız” dedi.

“Beyoğlu adına çok heyecanlıyım” diyerek sözlerine başlayan CHP Orhan Alkan, “Beyoğlu halkımız her sokağını çok iyi bildiğim bu şehri şaha kaldırma zamanı gelmiştir. 5 yıldır CHP grup başkanvekili olarak hizmet ederken duymuş olduğum gururu ve onuru kelimelerle anlatmam yetersiz kalır” şeklinde konuştu.