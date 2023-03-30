Ambulans devrildi, yaralılar var
Kütahya'da yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Tavşanlı kara yolu 23üncü kilometresinde meydana geldi. Hasta sevkinden döndüğü belirtilen Ahmet Can (36) idaresindeki 43 SP 483 plakalı ambulans, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
Devrilen ambulanstaki sürücü ile birlikte sağlık personeli Samed Çelik (28) ve Kadir Toğrul (29) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen meslektaşlarının müdahalesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)