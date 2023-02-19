Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu’nda bir ambulansa yol vermeyen L.Ü. isimli araç sürüsüne bin 823 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 17 Şubat'ta Zeytinburnu'nda bir ambulansa yol vermeyen araç sürücüsü L.Ü.'ye bin 823 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Emniyetin açıklaması şöyle:

“17.02.2023 tarihlerinde bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan, ‘Zeytinburnu'nda yük boşaltma bahanesiyle ambulansa yol vermediler' başlığı ile yansıyan görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; görüntülerde yer alan araç sürücüsünün L.Ü. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, sürücü şahıs sivil trafik ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.

“TOPLAMDA BİN 823 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR”

Konu ile ilgili sürücü şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 55/1-C (geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması) maddesinden 436 TL, 60/1-G (duraklama ihlali) maddesinden 436 TL, 34/A (muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 951 TL olmak üzere toplamda 1.823 TL idari para cezası uygulanmıştır.”

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