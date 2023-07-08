Abone Ol

Ankara’da 6 milyon lira değerinde bandrolsüz sigara ele geçirildi

Ankara'da piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara’da 6 milyon lira değerinde bandrolsüz sigara ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara kaçakçılığına yönelik dün Gölbaşı ilçesinde uygulama yapıldı. Uygulamada, Türkiye’de tüketimi yasak olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Sigaraların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi. Bandrolsüz sigaraları Ankara’ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. (DHA)

Almanya'da sigara yasağı: Çocuk ve hamileleri kapsıyorİlginizi ÇekebilirAlmanya'da sigara yasağı: Çocuk ve hamileleri kapsıyorAlkol ve sigaraya ÖTV zammıİlginizi ÇekebilirAlkol ve sigaraya ÖTV zammı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam