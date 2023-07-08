Ankara’da 6 milyon lira değerinde bandrolsüz sigara ele geçirildi
Ankara'da piyasa değeri 6 milyon lira olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara kaçakçılığına yönelik dün Gölbaşı ilçesinde uygulama yapıldı. Uygulamada, Türkiye’de tüketimi yasak olan 280 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Sigaraların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu belirlendi. Bandrolsüz sigaraları Ankara’ya sokmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı. (DHA)