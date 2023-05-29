Ankara’da bir kişi, eski eşini öldürüp intihar etti
Ankara'da Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde Volkan K., geçen yıl boşandığı Ezgi G. ile sokakta karşılaştı.
Volkan K., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ezgi G.’yi yanındaki tabancayı çıkararak başından vurdu. Volkan K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.
Volkan K. ve Ezgi G., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)