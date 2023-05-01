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Ankara’da silahlı saldırı

Ankara'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara’da silahlı saldırı

Mert Can G.’ye, Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sezdirmez Sokak’taki evinin önünde bir araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla ateş edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Mert Can G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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