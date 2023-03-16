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Ankara’da suç örgütüne operasyon

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

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Ankara’da suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda suç örgütü liderleri F.Ö ve T.K’nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği ve 1266 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA)

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