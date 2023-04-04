Ankara’da tarih eser operasyonu

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda aralarında el yazması bir eserin de olduğu çok sayıda tarih eser ele geçirildi.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların bir sonucu olarak A.T., E.N.Y. ve K.G. isimli şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla tarihi eserler ele geçirildi ve üç şüpheli gözaltına alındı Eserler arasında Antik Mısır dönemine ait timsah derisi üzerinde ikon ve figürler ile mühür bulunan el yazması eser ve altın işlemeli deri kutuda muhafaza edilen timsah objesi bulunuyor. El yazması eserin piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olarak açıklandı. (DHA)

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