‘Anneme gidiyorum’ diyerek kayıplara karışmıştı! Kilis’te ortaya çıktı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, misafirliğe geldiği babasının evinden çarşamba günü "Anneme gidiyorum" diye çıkan ve 4 gündür haber alınmayan Zehra Zeynep Uncu'nun (17) sosyal medya aracılığı ile tanıştığı bir gençle Kilise gittiği ortaya çıktı. Zehra, ailesini arayarak sağlığının yerine olduğunu söyledi.
Aydın’ın Efeler ilçesinde, babası Ferhat Uncu’dan ayrılan annesi Sevim Atalay’ın yanında yaşayan Zehra Zeynep Uncu, geçen 20 Mayıs’ta Koçarlı’nın Yeniköy Mahallesi’ndeki babasının yanına geldi.
4 gün kalan genç kız, öğle saatlerinde annesinin yanına döneceğini söyleyerek, babasının evinden ayrıldı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Ailesi genç kıza ulaşamayınca Jandarma’ya kayıp ihbarında bulundu.
SOSYAL MEDYADA TANIŞTIĞI GENÇLE KİLİS’E GİTMİŞ
Her yerde aranan genç kız bugün akşam saatlerinde annesini arayarak Kilis’te olduğunu, sağlığının iyi olduğunu söyledi. Zehra’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir gençle Aydın otogarından otobüsle Kilis’e gittiği öğrenildi. Ailesi kızlarına bir an önce eve dönmesini bekliyor. (DHA)