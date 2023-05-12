Annesi ve 4 kardeşinin ardından Aysun’un cansız bedeni bulundu
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilde annesi ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği kazada kaybolan Aysun Çetinin (9) de cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa’da meydana gelen kaza sonucu, akraba ziyaretinden dönen Hasan Çetin’in kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalına devrildi.
Kazada, Hasan Çetin’in eşi Özlem Çetin (31) ve çocukları İbrahim (4), Ecem (5), Asmin (11) ve Müslüm Çetin (1) hayatını kaybetti. Ancak, ailenin kayıp kızı Aysun Çetin (9) bugüne kadar bulunamamıştı.
Kazadan 6 gün sonra otomobilin düştüğü yerden 10 kilometre uzaklıkta, Aysun Çetin’in cansız bedeni de bulundu. Aysun Çetin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.