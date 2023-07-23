Antalya’da eski gazino binasında çıkan yangın seralara sıçradı

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski gazino binasında çıkarak yakındaki seralara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Serik ilçesi Dikmen Mahallesi Dikmen Kavşağı’nda, üç yıldır kapalı olan ve içeride malzemelerin olduğu eski gazino binasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek binanın yanındaki ağaçlara ve çevredeki seralara sirayet etti. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 6 araçla yangına müdahale etti. (AA)