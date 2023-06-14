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Araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilerek takla attığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 19:55 - 14 Haziran 2023 Güncellenme:
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Araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hacıbektaş ilçesi Engel köyü yakınlarında Adem Erkoç yönetimindeki 66 AAU 544 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gül Erkoç (51) hayatını kaybederken, sürücü ile yolcular A.E.B.İ. ve B.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Erkoç da jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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