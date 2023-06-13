Abone Ol

Araç muayene istasyonlarında usulsüzlük yapmışlar: 8 tutuklama

Diyarbakır'da araç muayene istasyonlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Araç muayene istasyonlarında usulsüzlük yapmışlar: 8 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki araç muayene istasyonlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda istasyon çalışanlarının da aralarında olduğu 11 şüpheli, tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(DHA)

Sahte araç muayene sitesiyle 20 milyon topladılarİlginizi ÇekebilirSahte araç muayene sitesiyle 20 milyon topladılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam