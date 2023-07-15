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Araç paramparça oldu: 2 ölü

Sivas'ta devrilip refüje çıkan otomobilin sürücüsü Turgut Albayrak (41) ile yanındaki Erdal Dolgun (48), hayatlarını kaybetti.

Yayınlanma: 12:22 - 15 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Araç paramparça oldu: 2 ölü

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Mumcuçiftliği köyü yakınlarındaki Direkli-Bedirli kavşağında saat 06.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Yıldızeli’den Sivas istikametine giden Turgut Albayrak yönetimindeki 54 AEZ 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aracın refüje çıktığı kazada sürücü Albayrak ile yanındaki Erdal Dolgun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

 

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