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Araç takla attı: 7 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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Araç takla attı: 7 yaralı

D-100 Karayolunda E.D. (40) yönetimindeki 34 EHS 855 plakalı otomobil Dörtyol köyü kavşağında takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.B, (44) E.D, (38) S.D, (11) B.D, (9) E.B, (7) ve M.D. (6) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Taşova ve Amasya'da bulunan hastanelere sevk edildi. (AA)

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