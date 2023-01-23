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Aracın tamponundan kilolarca esrar çıktı

Adana'da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan otomobilin tamponunda 11 kilo 776 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Emrullah D. (25) ile yanındaki Dilan Y. (25), tutuklandı.

Yayınlanma: 10:00 - 23 Ocak 2023 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda şüphe üzerine takibe aldıkları bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü Emrullah D. ile arkadaşı Dilan Y.nin indirildiği otomobilde narkotik köpek Aşil ile arama yapıldı. Aşil, otomobilin arka tamponuna tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, tamponun içine gizlenmiş 11 kilo 776 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah D. ile Dilan Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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