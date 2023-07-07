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Aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

Bursa'da, hafif ticari aracına bindiği kimliği belirsiz arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan Muhammet Taşkesen (38), vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

Yıldırım ilçesi Beyazıt mahallesinde Muhammet Taşkesen, henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşının hafif ticari aracına bindi.

SİLAHLA VURDU

Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla dolaşan Taşkesen ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancasını çıkaran kimliği belirsiz şüpheli, Taşkesen’e 4 el ateş etti.

Kaçmak isteyen Taşkesen kanlar içinde yerde kalırken şüpheli ise aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşkesen, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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