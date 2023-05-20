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Arazi anlaşmazlığı tartışmasında ağabeyini öldürdü

Rize’de Muhammet Çelik (51), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Mustafa Çelik’i (57) bıçaklayarak öldürdü.

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Arazi anlaşmazlığı tartışmasında ağabeyini öldürdü

Olay, dün merkeze bağlı Akarsu köyünde meydana geldi.

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mustafa ve Muhammet Çelik kardeşler yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Çelik, ağabeyini birçok yerinden bıçaklayarak kaçtı. Mustafa Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma Muhammet Çelik'i yakalayıp, gözaltına aldı. Çelik'in sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

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