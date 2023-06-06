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Ardahan’da kamyonet devrildi: Bir çocuk öldü

Ardahan'ın Göle ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

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Ardahan’da kamyonet devrildi: Bir çocuk öldü

Ardahan’ın Göle ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Bekir Gündüz (51) idaresindeki 36 FC 494 plakalı alçıpan yüklü kamyonet, Göle-Kars kara yolunun Yenidemirkapı mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada kamyonetteki Fatih Yardımcıel (16) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Sami Yusuf Yurul yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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