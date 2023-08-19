Arnavutköy’de çınar ağacı devrildi, yoldan geçenler kıl payı kurtuldu
Arnavutköy'de yol kenarındaki çınar ağacı rüzgarın etkisiyle, başka bir ağacın üstüne devrildi. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde bir kafeteryanın önündeki kaldırımda bulunan Çınar ağacı, öğlen saatlerinde rüzgarın etkisiyle devrildi. Devrilen ağacın, yoldan geçen vatandaşların üzerine düşmesine bitişiğindeki başka bir ağaç engel oldu. Çınar ağacı biraz ilerisindeki başka bir ağacın üstüne devrildi.
O sırada yoldan geçen vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Olayda park halindeki bir otomobil hasar gördü. Çınar ağacının devrildiği ve vatandaşların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek devrildiği yerden kontrollü şekilde kaldırıldı. Kafeterya sahibi Seyfettin Yılmaz, devrilen ağaç nedeniyle müşterilerinden ve yoldan geçen vatandaşlardan kimsenin yaralanmadığını söyledi. (DHA)