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Asker uğurlamasına gittiler kavga ettiler: 2 yaralı, 2 tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, asker eğlencesinde yaklaşık 20 kişinin karıştığı bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

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Asker uğurlamasına gittiler kavga ettiler: 2 yaralı, 2 tutuklama

İlkadım ilçesine bağlı Kışla mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Serkan Ç. (23) karnından, Erdem İ. (27) ise bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan Serkan Ç. arkadaşları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, Erdem İ. ise kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine gitti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Serkan Ç.yi bıçakladığı iddia edilen Mustafa Can Atmaca (23) ve Orhan Başaran’ı (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Can Atmaca ve Orhan Başaran, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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