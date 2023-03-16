‘Atatürk’ün adı sehven silindi’ denilmişti, bir haftadır değişen bir şey yok

Elazığ'da tarihe tanıklık eden 49 yıllık Atatürk Stadyumu’na yenilenmesi sonrası “Elazığ Stadyumu” tabelası asılmış, "Atatürk" ismine yer verilmemişti. Stadın isminin değiştirilmesine ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ Stadyumu" tabelası sehven asılmış bir tabela. Eski ismi muhafaza edilecektir” demişti. Tabelanın yanlışlıkla asıldığının açıklanmasına rağmen o tabela ne indirildi ne de “Atatürk” ismi eklendi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

49 yıllık ‘Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki yenileme çalışmaları sonrasında ismindeki Atatürk silindi. Elazığ’da 1974'ten bu yana maçların oynandığı Atatürk Stadyumu yeninden inşa edilmiş ve stadın adının da, “Yeni Atatürk Stadyumu” olacağı ifade edilmişti ancak yeni stada Atatürk yerine “Elazığ Stadyumu” ismi verildi. Kamuoyunda tepkilerin yükselmesinin ardından stadyuma asılan tebelaya “Atatürk” isminin halen eklenmemesi tepki çekti.

“SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK”

“Elazığ Atatürk Stadyumu” tabelasının asılmasına ilişkin telefonla görüştüğümüz Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren, “Stadyumda alakalı biz tüm çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı inşallah yapıp şehrimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Diğer konuların tamamı devlet büyüklerimizin vereceği kararlar bu konularla alakalı benim söyleyecek herhangi bir sözüm yok” dedi.

AKP’Lİ VEKİL TABELANIN SEHVEN AŞILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Atatürk Stadyumuna asılan tabelaya ilişkin şunları söylemişti;

“Elazığ Stadyumu tabelası sehven asılmış bir tabela. Elazığ stadyumu işin adı müteahhit firma da işin adını öyle asmış. İsim daha belirlenmedi ama Atatürk stadyumu olduğu için bizim niyetimiz şöyle; Atatürk Stadyumu olarak değil sadece Atatürk Spor kompleksi olarak belirleyelim. Atatürk Spor komplesinde olarak Atatürk Stadyumu olarak belirleyelim. Yani kompleksin hepsi yine eski ismiyle muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski ismi de muhafaza edilecektir.”

CHP’Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Stattan Atatürk isminin silinmesine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimlerini stadyumlardan silmek kimsenin haddi değildir. Devletçi ve Atatürkçü bir kent olan Elazığ’da Atatürk’ün isminin silinmesine hiçbir Elazığlı kabul etmeyeceği gibi buna müsaade edenlere ise gereken tepkiyi sandıkta vereceklerine inanıyorum” diyerek tepki göstermişti.

İlginizi Çekebilir ‘Atatürk’ ismi kaldırılmıştı, o stadyumu bakın kim yapmış