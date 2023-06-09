Avukat ve müvekkilini öldürdü, cezası belli oldu

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Türkoğlu 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy’de avukat ve müvekkilini öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Abdullah Türkoğlu SEGBİS ile bağlanırken Servet Bakırtaşın ailesi, taraf avukatları, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç ve baroya kayıtlı çok sayıda avukat duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemede söz verilen Servet Bakırtaşın avukat kızı Elif Bakırtaş, “Babamın ofisinin bir çalışma usulü vardı. Hiçbir zaman dışardan iş alınmazdı. Kapı çalınınca da kibarca anlatılır ve kimse alınmazdı. Sanık daha önce de gelmiş ve alınmamış. Bu usulü bildiğinden Beni üst kattan gönderdiler diyor. Sanık bu suçu bilerek, isteyerek, tasarlayarak gerçekleştirmiştir ve ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi. (DHA)

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