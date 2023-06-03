Ayılar 76 koyunu öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, 2'si yavru olmak üzere 3 ayının saldırdığı sürüden 76 koyun öldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Gölköy ilçesi Cihadiye Yaylası’nda meydana geldi. Çoban Celal Gün’ün (60) otlattığı yaklaşık 530 koyundan oluşan sürüye, 2’si yavru olmak üzere 3 ayı saldırdı. Sesleri duyup kulübeden çıkan Celal Gün, koyun sürüsüne ayıların saldırdığını fark etti.

Tedirgin olan Gün, durumu jandarmaya bildirdi. Bu sırada ayıların yaraladığı toplam 76 küçükbaş öldü. İhbarla adrese gelen jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

‘AYILARI KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ ETTİM’

Çoban Celal Gün, ilk defa böyle bir durum yaşadığını belirterek, “Yaylada hayvanları otlatırken gece kulübede dinlenmeye çekildim. Uyuduğum sırada dışarıdan sesler geldi. Bunun üzerine kalkıp dışarı çıktığımda 2’si yavru olmak üzere 3 ayının koyunlara saldırdığını gördüm. Ayıları korkutmak için havaya ateş ettim. Bu sırada ayılar kaçtı. Korkup etrafa dağılıp kaçan hayvanları kurtarmaya çalıştım. Yaklaşık 2 saat sonra hayvanları bir araya getirdim. Yaptığım sayımda 10 hayvanımın kayıp olduğunu belirledim. Yetkililere haber verdim. Onlar geldiler tutanaklarını tuttular. Ben zararımın telafi edilmesini istiyorum” dedi. (DHA)