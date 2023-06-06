Ayrıldığı kadının aracına bomba koymuştu, cezası belli oldu

Çorum'da, bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Hatun Demir'in (56) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan Kadir Karadağ (45) ile kendisine yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül (46), yargılandıkları davada 14 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 7 Ocak 2022de Ulukavak Mahallesi Sakarya 3’üncü Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki 19 AAB 163 plakalı otomobilinin altına, bomba düzeneği yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca düzenek güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı.

Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Hatun Demir’in birlikte yaşayıp ayrıldığı Kadir Karadağ, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği, Şükrü Gül de ona yardım ettiği suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından 23’er yıla kadar hapis istemiyle 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

“PİL BLOKU VE TEMASI SAĞLAYACAK İLETKEN HAREKETE GEÇMEDİ”

Önceki duruşmada esas hakkında mütalaasını veren savcı, bomba düzeneğine bağlı misinanın kopmasıyla pil bloku ve teması sağlayacak iletkenin de harekete geçmemesi nedeniyle patlamanın yaşanmadığı, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu nedenle sanıkların bomba koymak suretiyle kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“BOMBAYI BEN YAPMADIM, BEN ARABAYA YERLEŞTİRMEDİM”

Karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve Hatun Demir katıldı. Son kez savuma yapan Kadir Karadağ “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Elektronik kelepçe varken bile Hatun ile ilişkimiz devam ediyordu. Hatunun arabasında bomba bulunmasından 4 gün önce şikayetinden vazgeçme dilekçesi verdi. Benim Hatunu öldürmeyi gerektirecek bir husumetim olmadı. O bombayı da ben yapmadım, ben arabaya yerleştirmedim veya bir başkasına yerleştirtmedim. Masumum, beratimi istiyorum” dedi.

‘BOMBAYI KİM YERLEŞTİRDİ HİÇBİR FİKRİM YOK’

Diğer tutuklu sanık Şükrü Gül ise “Söz konusu bombayı ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum. Aracın altına bombayı kim yerleştirdi, hiçbir fikrim de yok. Hatun Demiri öldürmeye yönelik bir kastım yok, beratimi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, her iki sanık için ‘öldürmeye teşebbüs’ten 10 yıl 10ar ay ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma’ suçundan da Kadir Karadağ’a 3 yıl 9 ay hapis ve 40 bin TL adli para cezası, Şükrü Güle 3 yıl 9 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verdi. (DHA)

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