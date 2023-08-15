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Bağ evinde akıma kapılan Zeliha öldü

Gaziantep'te arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gittiği bağ evinde elektrik akımına kapılan Zeliha Elmas (23), yaşamını yitirdi.

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Bağ evinde akıma kapılan Zeliha öldü

Gaziantep’te gerçekleşen olay, Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bağ evine pikniğe giden Zeliha Elmas, prize fiş taktığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Elmas, arkadaşlarının ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeliha Elmas, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Zeliha Elmas’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.  (DHA)

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