Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR devrildi
Bakırköy’de üst geçide çarpan TIR, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi.
Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine giden Mesut Ü. idaresindeki 68 ADG 421 plakalı TIR, üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR, dorsesindeki konteynerle birlikte devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
TIR ve konteyner vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza dolayısıyla trafikte bir süre aksama yaşandı. (AA)