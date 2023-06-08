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Bakırköy’de zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

İstanbul Bakırköy'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:20 - 08 Haziran 2023 Güncellenme:
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E-5 Karayolu Ankara istikameti Yenibosna mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yola düşen kamyonet, panelvan araçla çarpıştı. Kazada aynı yönde ilerleyen bir motosiklette panelvana çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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