Balat çetesine dava açıldı

Balat'ta Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya'ya silahlı saldırı olayıyla ortaya çıkan Mesut Baraj liderliğindeki suç örgütüne dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, Balat’ta faaliyet gösteren suç örgütü lideri Mesut Baraj ve diğer 29 şüpheli hakkında dava açıldı. Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya’ya yapılan silahlı saldırı olayıyla ilişkilendirilen örgüt, çeşitli suçlar işlediği iddiasıyla yargılanacak.

İddianamede, Mesut Baraj’ın liderliğindeki suç örgütünün, başkalarına ait kullanılmayan binaları ve arsaları işgal edip kullandığı, haksız kazanç sağladığı ve hak sahiplerini cebir ve tehdit kullanarak sindirmeye çalıştığı belirtildi. Örgütün Balat’ta korku ve baskı yaratıp şikayetçiler üzerinde etki sağladığı, çevrede korku yarattığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca, suç örgütünün planlı bir şekilde Ortaköy’deki bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlediği ve çatışma yaşandığı bilgisi de yer aldı. Mesut Baraj’ın olay gecesi yanında bulunan kişilerle birlikte gece kulübüne saldırı talimatı verdiği belirtildi.

İddianamede, Mesut Baraj, Ararat Özer ve Ozan Turan gibi örgüt liderleri ve yöneticilerinin “Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan ağır cezalarla cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 27 sanık ise “Silahlı suç örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmaları istenen kişiler arasında yer aldı. Ayrıca, suç örgütünün işlediği çeşitli suçlar için de ceza talepleri bulunuyor.

Şüphelilerin önümüzdeki günlerde İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacakları belirtildi.

Daha önce Balat’ta Sinemasal Kültür Sanat Derneği Başkanı Enes Kaya’ya yapılan silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak çete üyesi Recep Çetin’e “Kasten yaralama” ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçlarından hapis cezası verilmişti. Ancak Enes Kaya, bu cezanın suç örgütlerini cesaretlendireceğini ve hak ve hakkaniyeti doğru yere götürmeyeceğini dile getirmişti.