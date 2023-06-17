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Balıkesir’de trafik kazası: Bir çocuk öldü

Balıkesir'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

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Balıkesir’de trafik kazası: Bir çocuk öldü

İzmir’den İstanbul yönüne giden Yakup Mergen idaresindeki 06 EZ 2032 plakalı hafif ticari araç, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Kazada araçtaki Saniye Mergen (58), Rojin Akın (20), Leyla Kılıç (30), Aysun Kılıç (6) ve 2 yaşındaki Feride Naz Kılıç yaralandı.

Ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Feride Naz Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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