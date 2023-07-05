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Balkonda otururken vurularak ölmüştü, kuzeni gözaltında

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde balkonda oturduğu sırada başına saçma isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin kuzeni gözaltına alındı.

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Balkonda otururken vurularak ölmüştü, kuzeni gözaltında

Kastamonu’da kendilerine ait av tüfeğiyle uğraşırken yanlışlıkla kuzeni Mehmet Ali T’yi vurduğu iddiasıyla Y.E.T, (16) jandarma tarafından gözaltına alındı. Y.E.T, Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İlçeye bağlı Arıca köyü Taşgedik Mahallesi’ndeki evinin balkonunda oturan Mehmet Ali T, dün nereden geldiği belli olmayan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti. (AA)

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