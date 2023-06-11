Bariyerlere çarpan otomobilden fırlayıp yola savruldu
Samsun'da, Mehmet Erbil yönetimindeki otomobil refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayıp metrelerce savrulan Erbil'in durumu ağır.
Samsunun Atakum ilçeside Sinop istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet Erbil yönetimindeki otomobil, saat 04.30 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı.
Kazada araçtan fırlayan sürücü metrelerce savruldu. Kaza anı ise taksi durağının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Duraktaki şoförlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Mehmet Erbil, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)