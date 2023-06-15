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Başına parke taşı ile vurulan liseli öldü

Şanlıurfa'da trafik ışıklarında beklerken saldırıya uğrayıp, başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin hayatını kaybetti.

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Başına parke taşı ile vurulan liseli öldü

Olay, 25 Mayıs’ta Şanlıurfa’da, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşının kullandığı motosikletle okula giden lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, ışıkta bekledikleri sırada saldırıya uğradı.

Başına vurulan parke taşı ile ağır yaralanan Eğin, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 22 gündür yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Eğin, bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)

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Ceylanpınar Şanlıurfa trafik
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