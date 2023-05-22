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Başından vurularak öldürülen kadının cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı.

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Başından vurularak öldürülen kadının cinayet zanlısı yakalandı

İlçe Jandarma ekipleri, Moldova uyruklu Tatiana Aksu’nun (35) öldürülmesi olayının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Aksu’nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Mustafa E’yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde, arkadaşı olan Aksu’yu otomobilde aralarında tartışma çıkınca tabanca ile vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Duacı köyündeki ormanlık alanda 13 Mayıs’ta yol kenarında hareketsiz yatan kadın ve başında bekleyen köpeğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının Tatiana Aksu olduğu tespit edilmişti. Aksu’nun cenazesi, Korkuteli ilçesinde toprağa verilmişti. (AA)

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