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Batman’da 2 kardeş ölümden döndü

Batman'da girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk kurtarıldı.

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Batman’da 2 kardeş ölümden döndü

Demirbilek köyü yakınlarında aileleri ile piknik yapan 2 kardeş serinlemek için sulama kanalına girdi. Çocukların suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar onları sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çocuklardan 12 yaşındaki Sümeyye Okuyucu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Okuyucu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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