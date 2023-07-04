Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli’nden 1 milyondan fazla araç geçti

Kurban Bayramı tatilinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 1 milyon 21 bin 945 araç geçti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kurban Bayramı tatilinde, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nden çift yönlü olarak 1 milyon 21 bin 945 araç geçiş yaptı.

Yoğunluğun en fazla olduğu günlerin bayram tatilinin ilk ve son günleri olduğu gözlendi.

Araçların 550 bin 372’si Ankara yönüne, 471 bin 573’ü ise İstanbul istikametine gitti.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nda bayram tatilinde tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri bayram tatili süresince yaklaşık 4 bin personelle 7 gün 24 saat görev yaptı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Tatilciler gitti, çöpleri kaldı