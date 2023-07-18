Belediyede kavga eden iki personel aynı silahla birbirlerini vurdu: 2 ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32), güvenlik kulübesinde kavga ettiği teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan'ı (39) tabanca ile vurdu. Yatan da yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kalına ateş açtı. Aynı tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Kalın ve Yatan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde bulunan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde saat 18.30 sıralarında silah sesleri duyuldu.

Belediyede teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğünün güvenlik görevlisi Kasım Kalının bulunduğu güvenlik kulübesinin içine girdi. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan’a ateş açtı. Tamer Yatan, yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kasım Kalın’ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)