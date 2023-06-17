Beşiktaş’ta servis minibüsü otomobile çarptı: 4 yaralı
İstanbul Beşiktaş'ta servis minibüsü dönüş yapan otomobile çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza sonrası yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.
Ulus Mahallesi Adnan Saygun Caddesi’nde saat 7.30 sıralarında Cengiz Keskin’in kullandığı servis minibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak dönüş yapan otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile serviste bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü aracında sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Adnan Saygun Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.