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Beyoğlu’nda İETT otobüsü 6 araca çarptı

Beyoğlu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 6 araca çarptı. Kazada yaralı olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Yayınlanma: 11:29 - 12 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kaza, Kasımpaşa Turabi Baba Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

Seyir halindeki İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. (DHA)

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