Beyoğlu’nda silahlı çatışma: Seken kurşun, öğretmeni yaraladı

İstanbul Beyoğlu'nda, husumetli oldukları iddia edilen 5 kişinin sokak ortasındaki tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı çatışmada, ATM'den para çeken bir öğretmen bacağından vuruldu. Saldırganlardan birinin karnından yaralandığı çatışmada seken kurşun bir başka kurşun, iş yerinin cam kapısını parçaladı.

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Olay, Kasımpaşa Kızılay Meydanı Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda sohbet eden 5 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Karşılıklı küfürleşmeye varan tartışma bir anda silahlı kavgaya döndü. Grup içindeki bir kişi belinden silahını çıkararak husumetlilerine ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayanlar kurşunların hedefi olmamak için kaçarken, içlerinden biri yanında getirdiği tabancayla karşılık verdi.

Husumetlilerin birbirine ateş ettiği sırada seken kurşunlardan biri o sırada ATM’den para çeken ve öğretmen olduğu öğrenilen Abidin D.’nin bacağına isabet etti. Husumetlilerden M.K.’nın da karnından yaralandığı çatışmada seken kurşunlardan biri de yolun karşısındaki bir iş yerinin cam kapısını parçaladı.

Kısa süre içinde yaşanan çatışmanın ardından husumetliler yaya olarak olay yerinden kaçtı Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çevrede arama yaptı. Karnından vurulmasına rağmen yaralı halde olay yerinden kaçan saldırgan M.K. kısa sürede yakalandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı saldırgan M.K. ameliyata alındı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)