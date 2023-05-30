Bilecik’te sel felaketi: Evleri su bastı, ekili araziler zarar gördü

Bilecik’te etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Bilecik merkez ve köylerinde yağış nedeniyle bazı evleri su basarken ayçiçeği, buğday ve fasulye tarlaları su altında kaldı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, su baskını ve sel yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu, evleri oturulamayacak durumda olan vatandaşları ise misafir edeceklerini açıkladı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilecik merkez ve köylerinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak, sel ile su baskınlarına yol açtı. Bazı evleri su bastı, ekili araziler de zarar gördü.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürü Hayri Demirel ile birlikte Bilecik merkezde su basan yerleri dolaştı, AFAD ekiplerinin evlerde yürüttüğü su tahliye çalışmalarını inceledi.

Vali Kızılkaya, su baskını ve selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Meydana gelen afetin maddi zararla atlatılması en büyük şansımız. Rabbim beterinden korusun” dedi. Vali Kızılkaya ayrıca hasar tespitlerinin de bir an önce yapılacağını ve mağdur olan vatandaşlara destek sağlanacağını vurgulayarak, evleri oturulamaz halde olanları ise durumları düzelene kadar misafir edebileceklerini söyledi.

DERE YATAĞINA YAPILAN EVLER ZARAR GÖRDÜ

Bilecik'te yaşanan yoğun yağışın ardından özellikle Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan su baskınları ile ilgili Bilecik Belediyesi’nden de açıklama yapıldı.

Bilecik Belediyesi sosyal medya hesabından yayınlanan ve Hürriyet Mahallesi'ndeki sel alanlarını gösteren bir videoyla açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, Bahçelievler Mahallesi'nin geçmiş dönemlerde dere yatağına izin verilmiş bir şekilde imarlaştırıldığı için selin etkili bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Beklenenin üzerinde bir yağış gerçekleştiğini ve belediye olarak çalışmalarının sürdüğünü belirten Akyurt açıklamasında, “29 Mayıs 2023 tarihinde öğleden sonra şehrimizde ve çevre illerde yoğun bir şekilde yağan yağmur sebebiyle birkaç noktada ani su baskınları yaşadık. Kısa süre içerisinde yağmur suyu hatlarımız tahliye kanalları ve ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde sular tahliye edildi. Özellikle Bahçelievler, Pelitözü ve Hürriyet mahallelerimizde yoğunluklu yaşanan su baskınları ve selin temel nedenleri, Bahçelievler Mahallemizin dere yatağı bölgesinde yapılaşmış olması ve yüksek kesimlerde toplanan, biriken suların aniden dere yataklarından yüksek debi ile bu yerleşim alanlarına akması sonucu meydana geldi. Geçmiş dönemlerde dere yatağı olmasına rağmen bu şekilde bir yapılaşma ve imara izin verilmesi, yoğun asfalt ve yol kotu uygulamaları, zeminin altında kalan evlerin üst üste bindirilmesiyle birlikte bu durum kaçınılmaz hale geldi” dedi.

Akyurt, kısa sürede yoğun bir yağış alındığını da dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Ankara'da sağanak: Valilik açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir Şehirde sağanak sele dönüştü, tarım araçları su altında kaldı