Bina yıkımında kavga, kepçe operatörünü taşladılar
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkım çalışmaları sırasında bitişiğindeki binada bir daire zarar gördü. Duruma tepki gösterenler kepçe operatörüne saldırdı.
Güngören Sanayi Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada çalışma yapılmaya başladı.
Kepçe operatörünün çalışması sırasında, binanın bitişiğindeki daire zarar gördü. Operatörün dikkatsizliği nedeniyle yaşandığı iddia edilen olayda, yıkımı yapılan binanın kolonları yan binadaki dairenin camlarını kırdı; duvarlarına zarar verdi.
İNŞAAT DEMİRLERİNİ YIKIP İÇERİ GİRDİLER
Yaşanan olay sonrası iddiaya göre, bazı bina sakinleri inşaat alanını çevreleyen sac bariyerleri kırarak kepçe operatörüne tepki gösterdi. Kısa sürede kavgaya dönüşen arbedede kepçe operatörü atılan taşlarla kolundan yaralandı.