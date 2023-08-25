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Bingöl’de orman yangını

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında dün çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 10:17 - 25 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü kırsalında dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi.

1 helikopter, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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