Bingöl’de orman yangını
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında dün çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü kırsalında dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi.
1 helikopter, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)