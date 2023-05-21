Bingöl’ü sağanak ve dolu vurdu
Bingöl'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Bingöl’de Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ANA YOLLAR SU ALTINDA KALDI
Yaklaşık 20 dakika süren yağışının ardından özellikle kentin sanayi bölgesinde, bazı caddeler ve ana yollar su altında kaldı.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmasıyla su tahliye edilirken, trafiğin akışı da normale döndü. (DHA)