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Bingöl’ü sağanak ve dolu vurdu

Bingöl'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. 

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Bingöl’ü sağanak ve dolu vurdu

Bingöl’de Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

ANA YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Yaklaşık 20 dakika süren yağışının ardından özellikle kentin sanayi bölgesinde, bazı caddeler ve ana yollar su altında kaldı.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmasıyla su tahliye edilirken, trafiğin akışı da normale döndü. (DHA)

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