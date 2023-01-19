Binlerce kutu cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda yıl başından bu yana yurda kaçak yollarla sokulmak istenilen ve piyasa değeri 7 milyon 250 bin lira olduğu belirtilen cep telefonu, safran, cinsel güç arttırıcı hap ve kaçak sigara ele geçirdi.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana ele geçirdikleri çok sayıda cep telefonu, ilaç, cinsel güç artırıcı hap, safran bitkisi ile tütün ürününü Şube Müdürlüğü binasında sergiledi.

Polisler, dış hatlar geliş terminali katının gümrüklü alan çıkışında ve yurt dışına gidecek yolculara yönelik yaptıkları denetimlerde üç kişinin valizinde arama yaptı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan değişik markalara ait 160 cep telefonu ele geçirildi.

Diğer denetimlerde ise 1 milyon lira değerinde 2 bin kutu cinsel uyarıcı hap, 210 bin lira değerinde 3 kilogram safran, piyasa değeri 40 bin lira olan bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı.