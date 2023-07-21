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Biri çocuk 3 kişiye çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarparak, bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştırdı. Sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Yayınlanma: 15:18 - 21 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Tuzla Şifa Mahallesi Talas Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında iddiaya göre, 54 TT 456 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarptı.

Sürücünün çarptığı 3 kişi bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Otomobilin altında kalan çocuk kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkarken, 2 kadından biri ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kadını çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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