Biri çocuk 3 kişiye çarptı, otomobili bırakıp kaçtı
İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarparak, bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştırdı. Sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tuzla Şifa Mahallesi Talas Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında iddiaya göre, 54 TT 456 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan 1 çocuk ve 2 kadına çarptı.
Sürücünün çarptığı 3 kişi bina boşluğu ile kaldırım arasına sıkıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Otomobilin altında kalan çocuk kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıkarken, 2 kadından biri ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kadını çevredeki hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.