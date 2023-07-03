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Birlikte pastaneye gittiği kişi vurdu

Adana'da Sefa Can D. (25), birlikte pastaneye geldiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boynundan ve göğsünden vurularak ağır yaralandı.

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Birlikte pastaneye gittiği kişi vurdu

Seyhan ilçesinde Sefa Can D., iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle pastaneye gelip bahçedeki masaya oturdu. Burada bir şeyler içip, sohbet eden ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla Sefa Can D.’ye 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sefa Can D., kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı Sefa Can D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Sefa Can D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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